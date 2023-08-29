التنبؤ بملاءة شركات التأمين المصرية في رسالة ماجستير

حصلت الباحثة أمل إسماعيل، المعيدة بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة على درجة الماجستير في التأمين والعلوم الاكتوارية، وذلك عن موضوع الرسالة: التنبؤ بملاءة شركات التأمين المصرية باستخدام ماكينات الدعم الموجه.

تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد غازي صابر، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة سابقًا، ورئيسًا للجنة المناقشة ومشرفًا، وأعضاء كل من الدكتور محمد عبد المنعم جودة، والدكتور التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة، الدكتور حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي عضوًا.