بث مباشر.. مشاهدة مباراة الفتح وضمك الآن في الدوري السعودي

بث مباشر الفتح وضمك، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة الفتح ضد ضمك والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 3023 – 2024.

يدخل الفتح مواجهة اليوم ويريد الخروج بالانتصار من اللقاء بعدما فاز في لقاء وحيد وتعادل في لقاء وخسر في الآخر، ويمتلك الفتح 4 نقاط في المركز التاسع من جدول الترتيب، على الجانب الآخر نادي ضمك الذي يحتل المركز الرابع عشر من الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة لقاء وحيد.

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موعد مشاهدة مباراة الفتح وضمك والقناة الناقلة:

يستعد فريق ضمك لاستقبال ضيفه الفتح في المباراة التي ستجمعهما على ستاد نادي ضمك بخميس مشيط، وستنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة، كما ستذاع عبر قناة SSC HD.

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يدخل الفتح مباراة ضمك اليوم ويريد الخروج بالانتصار من تلك المواجهة معتمدًا على فراس البريكان وسفيان بن دبكة وكريستيان تيلو، على الجانب الآخر يعتمد نادي ضمك على مصطفى زغبة وعبدالعزيز البيشي وسلطان فقيهي.

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