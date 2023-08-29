شيخ الأزهر يؤكد ضرورة التلاحم العربي والإسلامى وتنمية قدرات الشباب

خلال استقباله المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى جامعة الدول العربية ..

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وخلق قدوات عربية قادرة على إلهام الشعوب العربية والإسلامية، والاهتمام بتنمية قدرات الشباب العربي وتنمية مواهبهم في مختلف الميادين، وتأهيلهم للمشاركة في حمل راية السلام وتعزيز فرص التقارب بين الشعوب في المستقبل القريب.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلته السفير عبد العزيز المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

الإمام الأكبر يؤكد اعتزاز الأزهر بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية وقياداتها الحكيمة



أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربطه مع المملكة العربية السعودية وقياداتها الحكيمة، والتعاون والتشارك في مختلف القضايا التي تخدم الإسلام والمسلمين، مقدرًا جهود خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

من جانبه، أعرب السفير عبد العزيز المطر عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، واتفاقه مع رؤية فضيلته في ضرورة الاستفادة من كل الجهود المبذولة لتعزيز التلاحم والتضامن العربي، وتسخير هذه الجهود بما يخدم أهداف التقارب وتقدم الشعوب العربية والإسلامية.



أعلنت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عن موافقة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إقامة معسكر بمدينة البعوث الإسلامية بالعصافرة بمدينة الإسكندرية لـ(٢٥٠) طالبًا من طلاب مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم.



وأوضحت د. نهلة أن المعسكر يأتي مكافأة لهؤلاء الطلاب تقديرًا لحفظهم القرآن الكريم، ومداومتهم في تلقي العلم بمعاهدهم وكلياتهم التي يدرسون بها بجانب مدرسة الإمام الطيب، مشيرة إلى أن المعسكر يشمل لقاءات فكرية ورحلات ترفيهية لمعالم الإسكندرية.

كان قد أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن انعقاد ورش لتعليم رسم الكاريكاتير والبورتريه في الفترة من 28/8/2023 وحتى 31/8/2023، في الثالثة عصرا، على يد فنانين متخصصين، وذلك على هامش مسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه للعام الحالي.