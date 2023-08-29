ماجد الكدواني مع "صاحبة السعادة" .. الإثنين والثلاثاء

يحل النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc"، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

ومن المقرر أن يفتح ماجد الكدواني قلبه لـ “صاحبة السعادة”، ويتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربهم إلى قلبه وكيفية اختيار هذه الأدوار.

ماجد الكدواني

ويكشف "الكدواني" عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل كذلك علاقته بعدد من الفنانين سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

ماجد الكدواني

آخر أعمال ماجد الكدواني

يذكر أن، آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني، مسلسل "موضوع عائلي" فكرة وإخراج أحمد الجندي، وسيناريو وحوار محمد عز الدين وكريم يوسف، وشاركه ببطولة الجزء الأول والثاني، رنا رئيس، محمد شاهين، سما إبراهيم، إيناس كامل، طه الدسوقي، محمد رضوان، محمد القس، حسام داغر، داليا الخولي، مريم الجندي وضيوف الشرف أمينة خليل، شيرين رضا، عبدالرحمن أبوزهرة، ومحمد سلَّام.

ماجد الكدواني

دارتْ أحداث الجزء الأول من "موضوع عائلي" حول إبراهيم (ماجد الكدواني) الذى يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًّا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا، واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أيَّة أعباء عائلية، ويفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عامًا باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددًا إلى الجو العائلي والمسئوليات، بان له ابنه من زوجته الراحلة "ليلى"، وأنه أخفى عليها هذا الخبر ويوكله بأن يكون الوصى عليها، ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف بينه وبين ابنته التي لا تعلم أنه والدها.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ويعرض علي قناة ‏"dmc" الحادية عشرة مساءً.

