رئيس الاتحاد السعودي عن التعاقد مع محمد صلاح: "إن شاء الله"

كشف أنمار الحائلي، رئيس اتحاد جدة السعودي، موقف فريقه من التعاقد مع محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وكان اتحاد جدة قد تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع صلاح من ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد الاهتمام القوي من جانب المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للنمور، بضرورة التعاقد مع اللاعب.

وظهر أنمار الحائلي في فيديو منتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب مباراة اتحاد جدة أمام الوحدة والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح العميد.

أنمار الحائلي

ورد الحائلي على أحد مشجعي الفريق،والذي وجه إليه سؤالًا على امكانية التعاقد مع محمد صلاح، حيث رد عليه رئيس الاتحاد:"إن شاء الله".

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن محمد صلاح حال وافق على الانتقال لاتحاد جدة سيصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن اللاعب سيحصل على راتب يصل لـ 200 مليون يورو سنويًا مع اتحاد جدة، على غرار ما يتقاضاه نيمار جونيور وكريستيانو رونالدو مع الهلال والنصر.