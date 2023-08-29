قصور الثقافة تقدم ورشا فنية وأنشطة تفاعلية لأطفال بشاير الخير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الإسكندرية، المقام بالتعاون مع بمدينة بشاير الخير ( ١-٢ ) برئاسة العقيد أحمد عبد العزيز، لمدة ١٠ أيام بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.



بدأت فعاليات اليوم الثاني بمحاضرة بعنوان "ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة" تحدثت خلالها سارة رمضان عن دور القناة في تعزيز الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحقيقها أرقاما غير مسبوقة في احصائيات الملاحة في الآونة الأخيرة، تلاها ورشة حكي بعنوان "كبش الفداء" حول قصة إسماعيل عليه السلام.

وضمن الفعاليات المقامة ضمن خطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش والمنفذة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، أقيمت ورشة طباعة لوجو عن القناة تدريب الفنانة شاهندة غريب، تلاها فقرة رسم على الوجه ومسابقة ثقافية، وتوزيع عدد من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين إشراف منى طه.

واختتم اليوم المقام بإشراف د.جيهان حسن المشرف العام للمشروع الثقافي لمناطق بديل العشوائيات، بفقرة ألعاب تفاعلية إشراف إدارة التوعية بشركة مياه الشرب.

يأتي ذلك ضمن خطة هيئة قصور الثقافة لتشجيع النشء على القراءة والإطلاع، وتقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات التي لا تتوافر بها المكتبات العامة.

كورال السويس القومي يشعل أجواء معرض الكتاب

ضمن فعاليات مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض السويس الأول للكتاب، قدمت فرقة كورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، أمس الاثنين، أغنياتها وعروضها وسط تفاعل وحضور كبير، ومن الفقرات المقدمة "يتربى في عزو، يا واد يا تقيل، سهر الليالي، صبح الصباح، لولا الملامة، غنيلي شوي شوي، كعب الغزال، ألف ليلة وليلة، بوابة الحلواني". وذلك ضمن الفعاليات الفنية بالمعرض التي تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وذلك بالتنسيق مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وتقدم قصور الثقافة في معرض السويس الأول للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحدث ما أصدرته، ومنها كتاب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، وغيرها ضمن سلاسل إصدارات الهيئة القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة.