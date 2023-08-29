رئيس جامعة طنطا يكرم الدكتور حسان رشيد القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية السابق

كرم اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور حسان رشيد القائم بعمل عميد كلية الفنون التطبيقية السابق، واهدائه درع الجامعة تقديراً لجهوده طوال فترة انشاء الكلية وإعداد اللوائح العملية للدراسة بأقسام الكلية المختلفة، مشيداً بدوره خلال الفترة السابقة وجهوده المبذولة خلال فترة توليه المنصب.



تبدأ الدراسة بالكلية هذا العام، في 3 تخصصات رئيسية، الغزل والنسيج والتريكو، وطباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز، والملابس الجاهزة وصناعة الموضة.



جاء ذلك قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.