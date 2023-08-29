بألوان الربيع.. دنيا سمير غانم تستجم بالعطلة الصيفية

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقعه تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية.

وبدت دنيا سمير غانم بإطلالة صيفية ملونه بألوان الطبيعة المبهجة، حيث ارتدت فستان صيفي صمم من قماش ناعم ذا ارضية صفراء مزركشه ببعض الرسومات الناعمة.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها دون تكلف ولم تتكلف بوضع المكياج الهادئ مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

دنيا سمير غانم

دنيا سمير غانم من مواليد 1 يناير 1985 ، هي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد محافظة القاهرة. اشتهرت بالتمثيل الترفيهي والمضحك ومثلت العديد من المسلسلات مثل الكبير أوي وفي الا لا لاند ونيللي وشريهان مع شقيقتها ولهفة.

حياتها

تعدّ من عائلة فنية، فوالديها هما الفنانان سمير غانم ودلال عبد العزيز وشقيقتها الممثلة إيمي. تخرجت من «جامعة مصر للعلوم والفنون إم أس إيه». كانت بدايتها بالتمثيل وهي بالعاشرة من عمرها عام 1995 من خلال فيلم امرأة وامرأة ثم توالت أعمالها في السينما والتلفزيون، بدأت في أدوار البطولة بعدما قدمها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي الذي صدر عام 2005. بالإضافة إلى كونها تعمل كممثلة فقد قدمت عدة أغاني منها أغنية «قصة شتا» التي حققت رقماً قياسياً في عام 2014 من حيث عدد المشاهدات التي وصلت لأكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع يوتيوب في أكتوبر 2013، وفي عام 2015 شاركت في برنامج إكس فاكتور كأحد أعضاء لجنة تحكيم إلى جانب الفنانة إليسا والفنان راغب علامة.

في عام 2012 خُطبت للمذيع «رامي رضوان»، وتزوجت منه في 13 يونيو 2013، وفي مارس 2014 أنجبت ابنتهما «كايلا».