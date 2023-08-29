رضا سليم يظهر لأول مرة في مران الأهلي

ظهر النجم المغربي رضا سليم الوافد الجديد إلى القلعة الحمراء، في التدريبات الجماعية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في المعسكر المقام في دولة النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي لمدة أربعة سنوات في الميركاتو الحالي قادما من نادي الجيش الملكي المغربي.

وبدأ مران الأهي التدريب الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا (الساعة الحادية والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة)، بينما سيكون المران المسائي في الخامسة مساءً بتوقيت النمسا (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة).

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى النمسا أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.والذي يستمر حتي 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

السولية برنامج تأهيلي

يؤدي عمرو السولية ،لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا.

ويعاني السولية من الإصابة في العضلة الخلفية، لذلك يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويخوض لاعبو الأهلي التدريبات في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنمسا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى العاصمة النمساوية فيينا عصر أمس الإثنين، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل، تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ودخل الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من أمس 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.