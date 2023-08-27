حرائق الغابات في اليونان تلاحق الحيوانات (فيديو)

شهدت اليونان سلسلة من الحرائق في الغابات، تعتبر الأكبر في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وتفاقمت هذه الحرائق وتوسعت بشكل كبير، مما تسبب في تدمير واسع النطاق للمساحات الغابية والتهام العديد من المنازل والمنشآت الحضرية.

ولم تفلت الحيوانات من الحرائق الهائلة، إذ عانت من الحرائق التي تسببت في نفوق أعداد كبيرة منها بالإضافة إلى إصابة آخرين، وفق مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الأحد.

كما تسببت الحرائق في خسائر فادحة بالأرواح والممتلكات، فقد أودت النيران بحياة العديد 20 شخصًا على الأقل، بما في ذلك رجال الإطفاء والمدنيين الذين حاولوا إخماد الحرائق وإجلاء السكان المحليين، وتضررت العديد من المناطق السكنية والمنتجعات السياحية، مما تسبب في خسائر مادية كبيرة وتشريد العديد من السكان.

تعد الحرائق الغابات في اليونان ظاهرة شائعة خلال فصل الصيف بسبب الظروف الجوية القاسية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة والجفاف. ومع ذلك، كانت حجم وشدة الحرائق في عام 2023 استثنائيًا.

ضبط 79 شخصًا على صلة بحرائق الغابات

وفي سياق متصل أعلنت السلطات في اليونان، ضبط 79 شخصًا على الأقل بتهم الحرق العمد على خلفية تفشي حرائق الغابات المُشتعلة في أنحاء واسعة من البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، أن الحرائق أسفرت حتى الآن عن مصرع 20 شخصًا على الأقل، فيما التهمت أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي.

وتُكافح سلطات الطوارئ اليونانية المئات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي ويعد الحريق قرب مدينة "أليكساندروبوليس" بشمال شرق البلاد هو الأكبر الذي تشهده البلاد.. في حين كشف فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية، عن وجود محاولات متعددة من قبل مشعلي الحرائق لإشعال حرائق جديدة في جبل بارنيثا، الواقع شمال غرب أثينا.

وفي وقت سابق، أخلت السلطات اليونانية، يوم الأحد، أربع قرى إضافية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي تسببت بتدمير عدد من المنازل نهاية الأسبوع الماضي.

وأسهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وسط تحذيرات السلطات اليونانية من خطر نشوب حريق ضخم، غدا الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي البلاد.