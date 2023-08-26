السبت 26 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

اليونان تُعلن ضبط 79 شخصًا على خلفية حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت السلطات في "اليونان"، ضبط 79 شخصًا على الأقل بتهم الحرق العمد على خلفية تفشي حرائق الغابات المُشتعلة في أنحاء واسعة من البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وأوضحت صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية، أن الحرائق أسفرت حتى الآن عن مصرع 19 شخصا على الأقل، فيما التهمت أكثر من 130 ألف هكتار من الأراضي.. وتعد حرائق الغابات هي الأكبر التي يشهدها الاتحاد الأوروبي.

حرائق الغابات

وتُكافح سلطات الطوارئ اليونانية المئات من حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي ويعد الحريق قرب مدينة "أليكساندروبوليس" بشمال شرق البلاد هو الأكبر الذي تشهده البلاد.. في حين كشف فاسيليس كيكيلياس، وزير الحماية المدنية، عن وجود محاولات متعددة من قبل مشعلي الحرائق لإشعال حرائق جديدة في جبل بارنيثا، الواقع شمال غرب أثينا.

وفي وقت سابق، أخلت السلطات اليونانية، يوم الأحد، أربع قرى إضافية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي تسببت بتدمير عدد من المنازل نهاية الأسبوع الماضي.

وأسهمت الرياح القوية في تأجيج النيران وسط تحذيرات السلطات اليونانية من خطر نشوب حريق ضخم، غدا الاثنين في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي البلاد.

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