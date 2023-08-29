محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين المحافظة والبنك والذي وقعته حنان مجدي، نائب المحافظ، وخالد السيد، رئيس قطاع أمناء الاستثمار، وسعد محي الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

يهدف البروتوكول المشترك إلى توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات التي تُقدمها المحافظة، سواءً كانت عبارة عن مشاريع زراعية أو عن طريق طرح أراضٍ مباشرة من المحافظة إلى المستثمرين. وأكد المحافظ د. محمد الزملوط تقديره للتعاون المستمر والمثمر مع البنك الأهلي المصري كشريك وطني في مجال عدة مشروعات تنموية في المحافظة.

ويوفر البروتوكولان جميع التسهيلات الائتمانية للمزارعين الذين يستفيدون من تخصيص الأراضي التي تُطرحها المحافظة مباشرةً أو من خلال المطور الزراعي لتنفيذ مشاريعهم. كما يهدف أيضًا إلى توفير الخدمات الفنية واللوجستية للمشروعات الزراعية المستهدفة، بالإضافة إلى ذلك، ستتم إعداد برامج تدريبية وورش عمل لبناء ثقافة الإدارة الناجحة للمشروعات والتعامل الفعال مع مؤسسات التمويل. ستساهم هذه البرامج في تطوير المهارات والقدرات اللازمة لإدارة المشروعات بشكل ناجح وتحقيق النجاح في التعامل مع المؤسسات المالية.

تعتبر هذه الخطوة التعاونية بروتوكولًا مهمًا وفعالًا بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، حيث ستتيح للمشروعات الزراعية في المحافظة الحصول على التمويل والدعم الفني اللازم لتحقيق النجاح والاستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تنشيط القطاع الزراعي في المحافظة وزيادة إنتاجيته وارتفاع مستوى العائدات للمزارعين.

لا شك أن هذا التوقيع سيعزز التعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، وسيشكل فرصًا مثمرة للمستثمرين في قطاع الزراعة في المحافظة. وبهذه الطريقة، ستستمر جهود التطوير والنمو في المحافظة، وستُعزز فرص العمل وتحسين الظروف الاقتصادية لأهالي المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكولين تعاون مع البنك الأهلي المصري

محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكولين تعاون مع البنك الأهلي المصري

محافظ الوادي الجديد يشهد توقيع بروتوكولين تعاون مع البنك الأهلي المصري