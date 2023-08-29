تسليم السماعة الطبية لوالد الطفل

تلقت الوفد ردًا من الهيئة العامة للتأمين الصحى بخصوص ما نشر بتاريخ 19/6/2023 تحت عنوان «10 آلاف جنيه تنقذ عبدالكريم»، والمتضمن طلب علاج الطفل عبدالكريم عماد وقد أفاد الرد بأنه سبق وقد ورد إلينا نفس الشكوى بتاريخ 3/4/2023، وتم نشر الاستجابة لها بجريدتكم الموقرة بتاريخ 15/6/2023، وهذه الاستجابة مفادها كالتالى: تم عرض الطفل على استشارى السمعيات وبعد الاطلاع على مقياس السمع الخاص به أوصى بسماعة طبية له، تم تسليم السماعة الطبية إلى والدة الطفل.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى

د. محمد السيد ضاحى