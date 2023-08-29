الاجتماع التحضيري لتسجيل أبطال القليوبية في اوليمبياد الطفل المصري النسخة الرابعة

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماع مع مسؤلي الطلائع بالادارات الفرعية بشأن التسجيل في اوليمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة، بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة سارة طه معاون المدير العام لشؤون الشباب، وهاني جميل مدير إدارة النشء بالمديرية.

وأكد الصبروط، أهمية إتاحة الفرصة لأبطال القليوبية من النشء للاشتراك في اوليمبياد الطفل المصري في نسخته الرابعة الذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء والإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي .

وأشار الصبروط، إلى توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة توسيع قاعدة مشاركة النشء في اوليمبياد الطفل المصري للنسخة الرابعة في الألعاب الفردية والجماعية ، والتي تضم خماسي قدم ، كرو السلة ، كرة طائرة، كرة اليد ، وألعاب القوى ( ١٠٠ م عدو ، وثب طويل ، دفع جلة ) ، تنس طاولة ( فردي / زوجي، سباحة، كاراتية، مصارعة، تايكوندو، رفع أثقال، جودو .

واستعرض الصبروط، الشروط العامة للمشاركة في اوليمبياد الطفل المصري مشيرا إلى ضرورة الاعلان بكافة مراكز الشباب واتاحة الفرصة لأكبر عدد من النشء في الاشتراك في البطولة والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها وتشجيعهم على التنافس بين النشء والتمثيل المشرف للمحافظة والتصعيد على مستوى الجمهورية.