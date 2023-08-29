فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى ودية تونس.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

" محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمد هاني - عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - سام مرسي - حمدي فتحي - محمود حماده - محمد رضا بوبو - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - محمد شريف - أسامه فيصل ".