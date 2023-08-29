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منتخب مصر للسلة يهزم المكسيك 100-72 بالمونديال رفع الأرز من قائمة السلع التموينية
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢.

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منتخب مصر للسلة ينهي الشوط الأول مكتسحًا المكسيك

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منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه ليبيا وديا اليوم استعدادا لبطولة إفريقيا

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراتي اثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى ودية تونس.

وتضم قائمة منتخب مصر كل من:

" محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمد هاني - عمر كمال - أحمد رمضان بيكهام - علي جبر - محمد عبد المنعم - محمود مرعي - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح - طارق حامد - مروان عطية - سام مرسي - حمدي فتحي - محمود حماده - محمد رضا بوبو - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - محمد شريف - أسامه فيصل ".