منتخب مصر للكرة الطائرة يواجه ليبيا وديا اليوم استعدادا لبطولة إفريقيا

يواجه منتخب مصر الوطني الأول للكرة الطائرة نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء استعداداته لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل .

ومن المقرر أن ينهي منتخب مصر استعداداته للبطولة الإفريقية بمواجهة المغرب وديًا غدًا الأربعاء .

موعد ودية منتخب مصر للكرة الطائرة أمام منتخب ليبيا

وتنطلق ودية مصر أمام ليبيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخبين الليبي و المغربي قد وصلا للقاهرة في الساعات الماضية استعدادا لانطلاق البطولة.

على جانب آخر يعقد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة و رئيس اللجنة العليا للبطولة ، اجتماعا مع منتخب مصر يوم الجمعة المقبل لتحفيزهم قبل انطلاق البطولة المقرر إقامتها على صالة 2 بستاد القاهرة الدولي .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد حددت مساء السبت المقبل موعدا لإقامة الاجتماع الفني و قرعة البطولة الإفريقية .

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة استعدادا لبطولة أفريقيا

واعلن الجهاز الفني لفراعنة الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي على القائمة النهائية التى ستمثل مصر في البطولة وجاءت على النحو التالي :

أشرف اللقاني واحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد.

معسكرات خارجية

وخاض منتخب مصر فترة إعداد قوية شهدت عدد من المعسكرات الخارجية في تركيا وسلوفينيا تخللها عدد من المباريات الودية التي اطمئن من حلالها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإيطالي جيونيلي فلافيو على الحالة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للمنافس بقوة على حصد لقب البطول.