منتخب مصر للسلة ينهي الشوط الأول مكتسحًا المكسيك

أنهى منتخب مصر لكرة السلة الشوط الأول لمواجهته المهمة أمام منتخب المكسيك باكتساح حيث نجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول بنتيجة ٥٩ / ٣٥ وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة العالم لكرة السلة والتي تستضيفها الفلبين وإندونيسيا واليابان بتنظيم مشترك.

سيطر منتخب مصر بالطول والعرض على أحداث المباراة منذ بدايتها ونجح في إنهاء الربع الأول بنتيجة ٣٠ / ١٦ وسط تألق لافت لنجوم الفريق باتريك جاردنر وإيهاب أمين وعاصم مرعي.

ومع بداية الربع الثاني واصل الفراعنة الضرب بقوة حيث نجح منتخب مصر في التقدم بنتيجة ١٣ / ٠ خلال الخمس دقائق الاولى من هذا الربع حارما منتخب المنتخب المكسيكي من تسجيل اي نقاط ليواصل حتى نهاية الربع الثاني تقدمه وينهيه بالتقدم ٥٩ / ٣٥ .

وتصدر يوسف باتريك جاردنر قائمة هدافي منتخب مصر بتسجيل ١٥ نقطة بالتساوي مع النجم ايهاب امين فيما كان عاصم مرعي افضل نجوم منتخب مصر في المتابعات الهجومية والدفاعية برصيد ٧ متابعات تلاه باتريك جاردنر بخمس متابعات.

يذكر ان مباراة المكسيك في منتهى الأهمية لمنتخب الذي يسعى للفوز لدخول المباريات الترتيبية ولديه انتصار مما يعزز من فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للألعاب الاوليمبية في باريس من خلال الدور الثاني.