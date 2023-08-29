المنيا تنظم حملة مكبرة لتنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية شمال وجنوب المحافظة ، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالأحياء والشوارع الرئيسية ، للتأكد من مدى الإلتزام بتطبيق خطة الدولة في ترشيد الطاقة الكهربائية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ، وتطبيق مواعيد غلق الورش ، وفقاً لمواعيد التوقيت الصيفي، من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمركزي المنيا ومطاي، أعمال تطبيق مواعيد الغلق الصيفية للورش بالأحياء الرئيسية داخل دائرة المركز، وكذلك التفتيش على تراخيص الورش، للتأكد من صلاحية التشغيل، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، للتأكد من الإلتزام بغلق الورش في تمام الساعة السابعة مساءاً ، مع التنبيه على أصحابها بالتقيد بمواعيد الغلق الصيفية ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيال من يخالف تلك القرارات.

وفى ذات السياق ، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال التجارية بخفض الإنارة العامة ، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة ، وذلك فقاً لخطة الدولة لتوفير الطاقة في ظل الظروف المناخية ، والإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.