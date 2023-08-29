أشهر لاعبي الفلاى بورد.. يطير بالأطفال في سماء الغردقة

انتشرت لعبة الفلاي بورد على شواطئ مدينة الغردقة، وجذبت الآلاف من المصطافين من المصريين والأجانب لمشاهدة عروض اللاعب مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاى بورد في مصر والوطن العربي، واقبل الأطفال على ممارستها وحرص اللاعب على اصطباحهم في جولات استعراضية ليطرير بالأطفال في حركات بهلوانيهة في سماء الغردقة.

وأكد مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاى بورد، أن انتشار لعبة الفلاي بورد في الغردقة والذي يقوم بعروض يومية على الشواطئ نظرا للإقبال الكبير عليها من الكبار والصغار، لافتاً إلى أن الأطفال الصغار عشقوا الفلاى بورد ورغم الارتفاع العالي الا انه إصطحبهم للطير بهم في سماء الغردقة في حركاتك استعراضية وسط فرحة وسرور الجميع.

وأشار محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى انتشار لعبة الفلاى بورد على شواطئ الغردقة وإقبال المصطافين عليها من الكبار والصغار، لافتا أن عروض لعبة الفلاي بورد في السماء جذبت السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية وتلقى قبول وإعجاب الجميع الذين يتفاعلوا مع عروض لاعبها الشهير مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاى بورد وحرصوا على التشجيع والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة

الفلاى بورد