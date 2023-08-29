مباحث الجيزة تواصل حل لغز العثور على "جثة الكارتة"

يواصل رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من فك طلاسم العثور على جثة بالطريق في منطقة الصف "جثة الكارتة"، وكشف ملابسات الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا يفيد العثور على جثة بعد كارتة حلوان بـ5 كيلومترات، وأودعت الأجهزة المعنية الجثمان ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت التحريات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق، التي قررت تشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول الصفة التشريحية، والتصريح بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الشهود في الواقعة لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث لكشف ملابساتها وتحديد هوية مرتكب الواقعة لكشف الدافع الجنائي للواقعة.

وفي سياق منفصل، ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي في الجيزة، لإدارته بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك الاستوديو)، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص" – هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية) وبمواجهته بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

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