عاجل
الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر رفع الأرز من قائمة السلع التموينية
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شبانة: الشناوي المرشح الأول في قائمة ميكالي لأوليمبياد باريس

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قد استقر بنسبة كبيرة على ضم الحارس محمد الشناوي لقائمة منتخب مصر خلال أوليمبياد باريس المقبلة كأحد الثلاثي الكبار.

txt

محمد الشناوي: هدفنا تحقيق المزيد من البطولات في الموسم المقبل

txt

الأهلي متمسك بضم سوزا ويجهز البديل

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ميكالي وبالرغم من إقتناع ميكالي بإمكانيات حمزة علاء إلا إنه يرغب في تواجد حارس ذو خبرات كبيرة يساعد على قيادة الفريق ..

ومن جهة أخرى كشف شبانة عن إقتراب ميكالي من تولي مسئولية منتخب الشباب مواليد 2005 بجانب المنتخب الأوليمبي خاصة أن هذا الجيل هو الجيل المؤهل لأولمبياد 2028.

الجبلاية تضع الأهلي في مأزق قبل السوبر الأفريقي

وضع اتحاد الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مأزق حقيقي، قبل مشاركته المرتقبة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر له يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وتواجه الأهلي أزمة كبيرة بسبب إقامة المباراة يوم 15 سبتمبر، بينما يتمسك الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة روي فيتوريا، باستدعاء اللاعبين الدوليين ومنهم لاعبي المارد الأحمر، من أجل المشاركة في مباراة اثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية ومباراة تونس الودية، على الرغم من ضيق الوقت قبل خوض مباراة السوبر.

وعلى الرغم من إرسال الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة من أجل إعفاء اللاعبين الدوليين من المشاركة في المعسكر، بعدما تأهل الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا.

لكن مسئولي الجبلاية لم يصدر عنهم أي رد، مما يضع الفريق في ورطة حقيقية، خاصة إنه يمثل الكرة المصرية في البطولة التي يرغب بالتتويج بها.

الجدير بالذكر أن الأهلي سمح من قبل ببقاء لاعبيه الدوليين مع المنتخب، خلال مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، مفضلًا مصلحة المنتخب الوطني خلال مشاركته ببطولة أمم إفريقيا الماضية.