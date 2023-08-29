شبانة: الشناوي المرشح الأول في قائمة ميكالي لأوليمبياد باريس

أكد الإعلامي محمد شبانة أن البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قد استقر بنسبة كبيرة على ضم الحارس محمد الشناوي لقائمة منتخب مصر خلال أوليمبياد باريس المقبلة كأحد الثلاثي الكبار.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ميكالي وبالرغم من إقتناع ميكالي بإمكانيات حمزة علاء إلا إنه يرغب في تواجد حارس ذو خبرات كبيرة يساعد على قيادة الفريق ..

ومن جهة أخرى كشف شبانة عن إقتراب ميكالي من تولي مسئولية منتخب الشباب مواليد 2005 بجانب المنتخب الأوليمبي خاصة أن هذا الجيل هو الجيل المؤهل لأولمبياد 2028.

الجبلاية تضع الأهلي في مأزق قبل السوبر الأفريقي

وضع اتحاد الكرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مأزق حقيقي، قبل مشاركته المرتقبة في مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، والمقرر له يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية.

وتواجه الأهلي أزمة كبيرة بسبب إقامة المباراة يوم 15 سبتمبر، بينما يتمسك الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة روي فيتوريا، باستدعاء اللاعبين الدوليين ومنهم لاعبي المارد الأحمر، من أجل المشاركة في مباراة اثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية ومباراة تونس الودية، على الرغم من ضيق الوقت قبل خوض مباراة السوبر.

وعلى الرغم من إرسال الأهلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة من أجل إعفاء اللاعبين الدوليين من المشاركة في المعسكر، بعدما تأهل الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا.

لكن مسئولي الجبلاية لم يصدر عنهم أي رد، مما يضع الفريق في ورطة حقيقية، خاصة إنه يمثل الكرة المصرية في البطولة التي يرغب بالتتويج بها.

الجدير بالذكر أن الأهلي سمح من قبل ببقاء لاعبيه الدوليين مع المنتخب، خلال مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، مفضلًا مصلحة المنتخب الوطني خلال مشاركته ببطولة أمم إفريقيا الماضية.