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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد الشناوي: هدفنا تحقيق المزيد من البطولات في الموسم المقبل

محمد الشناوي
محمد الشناوي

 وجه محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لمجلس إدارة النادي وجماهيره والجهاز الفني، معربًا عن فخره بالوجود في احتفالية الأهلي بالموسم الذهبي.

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الأهلي يكرم أبطال الموسم الذهبي في احتفالية مبهرة

 وقال الشناوي في كلمته خلال الاحتفالية: “ فخور بالوجود هنا اليوم وأشكر الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين تحملوا الكثير من أجل تحقيق النجاح في الموسم الماضي ”.

 وتابع: “ بداية من الغد سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد بعد حصولنا على فترة راحة ونتمنى أن نكون على قدر المسؤولية ”.

 وأكمل الشناوي: “ الموسم المقبل سيكون أكثر صعوبة من سابقه، وهدفنا تحقيق عدد أكبر من البطولات من أجل النادي الأهلي وجماهيره ”.