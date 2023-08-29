ضبط 8 أطنان دقيق مدعم داخل مطحن بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم داخل مطحن مواني بقرية الزاوية، قبل أن يتم طحنها وبيعها في السوق السوداء على أنها دقيق فاخر.

وأكد المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه تلقت المديرية معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بجمع الدقيق المدعم وإعادة طحنه وبيعه في السوق السوداء والادعاء بأنه دقيق فاخر.

فور تلقي البلاغ، تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة المحاسب ممدوح حماد و العقيد وائل نجاتي، وكيل إدارة مباحث التموين، بالإضافة إلى أفراد آخرين من الرقابة التموينية. استهدفت الحملة مطحن مواني في قرية الزاوية.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية هائلة من الدقيق، حيث بلغت الكمية المضبوطة 7 طن و 950 كيلوغرامًا. تم ضبط 35 شيكارة من الدقيق المدعم، والتي يبلغ وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 124 شيكارة من الدقيق المعاد طحنه ونخله وتعبئته في شكائر مزيفة تحمل أسماء وعلامات تجارية، وأيضًا يبلغ وزن الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا.

وعلاوة على ذلك، تم ضبط معدات أخرى تستخدم في عملية إعادة التعبئة، بما في ذلك ميزان طبلية وماكينة خياطة وبكر خيط. كما تم ضبط كمية من الشكائر الفارغة لعلامات مختلفة، التي تستخدم في عملية إعادة التعبئة، بالإضافة إلى كمية من شكائر الدقيق المدعم الفارغة التي تم تفريغها وإعادة طحنها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وسيتم عرض المتهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يعد ضبط هذه الكمية الكبيرة من الدقيق المدعم خطوة مهمة في مكافحة ظاهرة التلاعب والتزوير في سوق الدقيق، وتأمين المواد الغذائية للمواطنين.