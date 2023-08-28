روسيا تدفع بطائرتين بعد تحليق مسيرتين أمريكيتين فوق القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا دفعت بطائرتين مقاتلتين، اليوم الاثنين، لمنع طائرتين مسيرتين أميركيتين من انتهاك حدودها فوق البحر الأسود.

وأعلنت روسيا، أمس الأحد، أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط.

وقالت إن القوات الأوكرانية فقدت 1180 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوريجيا، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في مقاطعة دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.