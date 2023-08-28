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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تدفع بطائرتين بعد تحليق مسيرتين أمريكيتين فوق القرم

روسيا
روسيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا دفعت بطائرتين مقاتلتين، اليوم الاثنين، لمنع طائرتين مسيرتين أميركيتين من انتهاك حدودها فوق البحر الأسود.

وأعلنت روسيا، أمس الأحد،  أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط.

وقالت إن القوات الأوكرانية فقدت 1180 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و820 على محور مقاطعة زابوريجيا، و665 على محور مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، و485 في اتجاه كراسنولمانسكي في مقاطعة دونيتسك، و215 على محور مقاطعة خيرسون.

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