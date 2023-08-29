موعد مباراة النصر والشباب اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية لمتابعة مساء اليوم الثلاثاء مباراة نارية تجمع بين النصر والشباب في المباراة المرتقبة على الأول بارك ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري روشن السعودي للمحترفين في موسم 2023_2022.

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ترتيب النصر السعودي و الشباب قبل المباراة المرتقبة

يدخل النصر لقاء الشباب السعودي محتلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط في جدول ترتيب دوري روشن السعودي ،فيما يدخل الشباب لقاء النصر محتلا المركز الخامس عشر برصيد نقطين .

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشباب

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: غيسلان كونان_ محمد أل فتيل_ إيميريك لابورت_ سلطان الغنام

الوسط مارسيلو بروزوفيتش_ عبد الله الخيبري_أوتافيو دا سيلفا_ عبد الرحمن غريب_ ساديو ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الشباب السعودي المتوقع المتوقع لمباراة النصر السعودي

حراسة المرمى سيانج جيو كيم.

خط الدفاع: فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني.

خط الوسط: تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار.

خط الهجوم، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو.

موعد مباراة النصر السعودي والشباب

تبدأ المباراة النصر السعودي والشباب مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشباب

تذاع المباراة على قنوات اس اس سي الرياضية السعودي الناقل الحصري للمباراة وبطولة دوري روشن السعودي.