الشباب يبحث عن طوق النجاة أمام النصر في ديربي الرياض

أزمات حادة تعصف بنادي الشباب السعودي منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، أبرزها النتائج المخيبة التي أشعلت غضب الجماهير، وصولا إلى حل مجلس إدارة النادي.

ميركاتو باهت ونتائج مخيبة

ظهر الشباب بمستوى باهت منذ انطلاق الدوري السعودي، ولم يحقق أي انتصار حتى الأن، إذ تعادل في مباراتين أمام الأخدود وضمك وخسر أخرى أمام الوحدة، دفع جماهير النادي لتوجيه انتقادات حادة إلى مجلس الإدارة بسبب عدم انتداب صفقات من العيل الثقيل على غرار أندية القمة المتمثلة في الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بجانب التفريط في أحد أهم النجوم وهو حسان تمبكتي.

رحيل المجلس

التفريط في حسان تمبكي لصالح الغريم التقليدي، الهلال، كان النقطة المفصلية في مصير مجلس إدارة الشباب، إذ شهد محيط النادي تجمعات غاضبة للجماهير تطالب برحيل الإدارة لتفريطها في تمبكتي في ظل تجاهل تدعيم الفريق والسير على نهج أندية القمة.

وعلى الرغم من أن الشباب يبدو أنه سيعيش فترة صعبة في الموسم الجاري حال استمر الوضع كما هو عليه إلا أن “الليوث” أمام فرصة بمثابة طوق النجاة لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار وذلك عند مواجهة النصر في ديربي الرياض المقرر إقامته على ملعب الأول بارك، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتبدو فرصة الشباب أمام النصر قائمة إذ يمر الأخير بأزمة مشابهه نوعا ما على مستوى النتائج في الدوري السعودي كونه خسر أول مباراتين قبل أن يتدارك الأمور ويفوز في الجولة الماضية باكتساح الفتح بخماسية نظيفة.