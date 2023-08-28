موعد مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض

يستضيف ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، مباراة النصر والشباب في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعد مباراة النصر والشباب ذات طابع خاص حيث تعد واحدة من أقوى مواجهات الدوري السعودي بصفة عامة والرياض بصفة خاصة.

موعد مباراة النصر والشباب:

تقام مباراة النصر والشباب مساء الثلاثاء عند تمام التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الأول بارك في الرياض، وستنقل قناة ssc sport المباراة بشكل حصري بصفتها الناقل الوحيد لمنافسات الدوري السعودي.

ويدخل الفريقان المباراة بدوافع متوافقة كونهما يبحثان عن الانتصار من أجل مصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة في الموسم الحالي بالدوري السعودي.

وكان الشباب قد تعادل مع الأخدود وضمك وخسر أمام الوحدة، بينما خسر النصر في أول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون ثم فاز على الفتح بخماسية نظيفة.