استقبل الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، الدكتورة جينا الفقي، استاذة تكنولوجيا الصيدلية ونائبة رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعلاقات العملية والثقافية. حضر الاجتماع أيضًا الدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة للبنات في جامعة الأزهر بأسيوط.

تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين جامعة الأزهر والأكاديمية. تأتي هذه الخطوة نظرًا لما تتمتع به جامعة الأزهر من كوادر شابة ومتميزة في مجالات مختلفة، والرغبة في تبادل الخبرات في مجال ريادة الأعمال وإنشاء المؤسسات التكنولوجية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد عبدالمالك عن اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجامعتين. كما أشار إلى أهمية تطوير القدرات الشابة في مجال ريادة الأعمال وتوفير بيئة داعمة للاستثمار التكنولوجي.

من جانبها، أعربت الدكتورة جينا الفقي عن سعادتها بالتعاون المحتمل بين الأكاديمية وجامعة الأزهر. وأكدت أن هذا التعاون سيسهم في تبادل الخبرات وتطوير روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب في المجالات التكنولوجية والعلمية.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور جمال سلطان بالجهود المبذولة من قبل الأكاديمية وجامعة الأزهر في تطوير المجالات التكنولوجية الحديثة، وأعرب عن استعداده لدعم أي مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الطلاب والباحثين في هذا الصدد.

جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

جامعة الأزهر تبحث سبل التعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا