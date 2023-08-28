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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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زاهي حواس عن سرقة الآثار من المتحف البريطاني.. جريمة في حق مصر (فيديو)

زاهي حواس عالم الاثار
زاهي حواس عالم الاثار

علق الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، على سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني، قائلًا:" من يمتلك الأثار هى مصر و أي خطأ ترميم لا بد من معاقبة المتحف، كما أن المتحف البريطاني من المفترض أنه متحف عالمي فسرقة كمية الأثار الضخمة المعلن عنها تعد عملية خطيرة جدًا.

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 سرقة الأثار ليست إهانة لمصر فقط بل لكل دول الحضارات

وأضاف  زاهي حواس في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، أن سرقة الآثار المصرية من المتحف البريطاني تعتبر جريمة في حق مصر والمجتمع الدولي، موضحًا أن سرقة الأثار ليست إهانة لمصر فقط بل لكل دول الحضارات.

وطالب زاهي حواس الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والأثار بعقد اجتماع بطريقة مصغرة بوجود الدكتور مصطفى وزيرى لمحاولة إيجاد صيغة، موضحًا أنه يطالب اليونسكو بعقد مؤتمر لمناقشة هذا الموضوع للوصول للقرارات مهمه بسبب سرقة حجر رشيد الذي نحاول إسترجاعه منذ فترة.

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