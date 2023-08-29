عماد البناني يزف أنباء سارة لجماهير الزمالك

كشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء بخصوص الأزمات المالية على القلعة البيضاء.

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أكد عماد البناني في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة الذي يقدمة إبراهيم فايق، أن اللجنه الثلاثيه للزمالك تسعى فك الحجز على أرصدة الزمالك خلال الفترة القادمة.



أضاف: "الضرائب كانت تطالب الزمالك بسداد مبلغ مليار و ٢٠٠ مليون جنية خلال الفترة الحالية".



أكمل ": نجحنا في تخفيض مبلغ الضرائب في جلسة اليوم مع مسؤولي الضرائب لمبلغ ٤٠٠ مليون جنية وسوق يتم تقسيط على عامين".



أشار إلى:" صرفنا مبلغ 4 مليون ونصف مستحقات متأخرة لاعبي الزمالك خلال الموسم المنقضي بجانب سداد مستحقات الكولومبي أوسوريو".



أردف :" خلال الساعات المقبلة سوف يتم حل مشكلة المحترفه البرازيلية ماليك لاعبه الطائرة بميت عقبة للسيدات للمشاركة مع الفريق".



أتم تصريحاته": خلال الأيام القادمة نسعى لفك القيد وحل الازمات مع سبورتنج و الغاني اشيوبينج وتدعيم الفريق بالصفقات المطلوبة.