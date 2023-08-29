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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عماد البناني يزف أنباء سارة لجماهير الزمالك

عماد البناني
عماد البناني

كشف عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء بخصوص الأزمات المالية على القلعة البيضاء.

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أكد عماد البناني  في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور الثالثة الذي يقدمة إبراهيم فايق، أن اللجنه الثلاثيه للزمالك  تسعى فك الحجز على أرصدة الزمالك خلال الفترة القادمة.


أضاف: "الضرائب  كانت تطالب الزمالك بسداد مبلغ مليار و ٢٠٠ مليون جنية خلال الفترة الحالية".


أكمل ": نجحنا في تخفيض مبلغ الضرائب في جلسة اليوم مع مسؤولي الضرائب لمبلغ ٤٠٠ مليون جنية وسوق يتم تقسيط على عامين".


أشار إلى:" صرفنا مبلغ  4 مليون ونصف مستحقات متأخرة لاعبي الزمالك خلال الموسم المنقضي بجانب سداد مستحقات الكولومبي أوسوريو".


أردف :" خلال الساعات المقبلة سوف يتم حل مشكلة المحترفه البرازيلية ماليك لاعبه الطائرة بميت عقبة للسيدات للمشاركة مع الفريق".


أتم تصريحاته": خلال الأيام القادمة نسعى لفك القيد وحل الازمات مع سبورتنج و الغاني اشيوبينج وتدعيم الفريق بالصفقات المطلوبة.

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