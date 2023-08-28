محمد صلاح: الزمالك توصل لإتفاق مع فتوح لجدولة مستحقاته

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن كثرة اللجان المؤقتة المعينة لإدارة النادي تساهم في عدم استقرار نادي الزمالك لأن الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كثرة اللجان المؤقتة تؤدي إلى عدم استقرار نادي الزمالك".

وأضاف: "الزمالك اتفق مع أحمد فتوح على جدولة مستحقاته القديمة قبل التجديد" واختتم: "قدامى الزمالك يعملون في صمت من أجل مصلحة نادي الزمالك".

عبدالواحد السيد يكشف كواليس جلسته مع لجنة الزمالك الجديدة

أكد عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن جلسته اليوم مع اللجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن عبدالمنعم أبوسريع مدير النشاط الرياضي كانت مثمرة للغاية.

وأوضح مدير الكرة أن اللجنة قامت بتوفير الموارد المالية لتنظيم معسكر الفريق الداخلي المقرر انطلاقه في الرابع من سبتمبر المقبل استعدادًا للموسم الجديد ولمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف أن اللجنة تنهي كافة الإجراءات الخاصة بسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر المقبل في ذهاب دور الـ32 ابطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي تسلمت جدولة خاصة بمستحقات اللاعبين المتأخرة ووعدت بصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتوفير مناخ من الهدوء والتركيز للاعبين.