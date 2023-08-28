غداً.. وزير الرياضة يشارك في اطلاق ملتقيات شباب الجمهورية لتعزيز التواصل المجتمعي

يشارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في اطلاق ملتقيات شباب الجمهورية، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي وتمكين الشباب والمجتمع المحلي من المشاركة الفعالة في صنع القرارات، وتقام في جميع المحافظات بمشاركة تنسيقية شباب الاحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ومن المقرر مشاركة عدد من الوزراء في اطلاق تلك المبادرة وهم "وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، الثقافة"، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الاستاذ إياد ابو الحجاج رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير

وزير الرياضة: الملتقيات أحد أدوات الدولة لمد جسور التواصل مع الشباب والاقتراب من قضاياه المختلفة



ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الملتقيات أحد أدوات الدولة لمد جسور التواصل مع الشباب والاقتراب من قضاياه المختلفة، ومنصة للحوار والتفاعل بين الشباب والمسؤولين الحكوميين في مختلف المجالات، وفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم والمشاركة في صنع القرارات المتعلقة بأهم القضايا علي الساحة، وف صة نحو تسليط الضوء على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرارات وتعزيز دورهم في تطوير المجتمع والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره للمشاركة الفعالة للشباب في ملتقيات شباب الجمهورية، والتي تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز دور الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في صنع القرارات وتنمية المجتمع، مؤكداً علي أن آرائهم واقتراحاتهم ستؤخذ بعين الاعتبار في صنع القرارات المستقبلية المتعلقة بأهم القضايا المعاصرة.