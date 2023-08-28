فقدت طالبة حياتها إثر سقوطها من عقار أثناء نشر الغسيل بمحافظة الغربية، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمني وجرى نقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

سقطت من الطابق السابع .. مصرع طالبة أثناء نشر الغسيل بالغربية

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق السابع ووفاتها بمنطقة منشية البكري بنطاق دائرة قسم ثان المحلة.

وعلى الفور؛ انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين سقوط فتاة تدعى " م.م" طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، بعد أن اختل توازنها وسقطت في الشارع من الطابق السابع أثناء قيامها بنشر الغسيل، تم نقل الجثمان للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على شخصين بأسوان لقيامهما باحتجاز ثالث والتعدى عليه وإحداث إصاباته التى أودت بحياته.

البداية مع بلاغ تلقاه مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات باستقبالها (عاطل - مقيم محافظة بنى سويف) متوفى إثر إصاباته بحروق وسحجات متفرقة بالجسم رفقة شخصين مجهولين وتركاه عقب وصولهما للمستشفى.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهما شخصين “مقيمان بمحافظة البحيرة”، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وقررا بأن المتوفي قام بإيهامهما بقدرته على ترخيص منجم ذهب لهما بمنطقة مرسى علم بالبحر الأحمر وفى سبيل ذلك استولى منهما على مبلغ مالى، فقاما بإستدراجه لمدينة مرسى علم واحتجازه لاسترداد المبلغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، ولدى قيامهما بنقله إلى المستشفى لإسعافه توفـى.

إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل

في واقعة أخرى، تعرض شخصين للإصابة ـ إثر انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ وتوالت النيابة التحقيق .

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل على طريق وصلة حازم حسن القادم من بوابات طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والمرور إلى مكان الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.