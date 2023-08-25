مصرع سيدة سقطت من الطابق الخامس بأسيوط

تعرضت سيدة لحادث مأساوي حيث لقيت مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة حي غرب مدينة أسيوط، وذلك في ظروف غامضة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تسبب في وفاة سيدة بعد سقوطها من الطابق الخامس في حي غرب مدينة أسيوط. فور تلقي البلاغ، تحركت قوة أمنية إلى موقع الحادث حيث عثروا على جثمان السيدة "ا.ع.ع" التي تبلغ من العمر 51 سنة.

تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بتوجيهات من النيابة المحلية. بعد ذلك، تم تحرير المحضر اللازم من قِبَل الشرطة ليتم العرض على النيابة المختصة وبدء التحقيقات للوقوف على أسباب الوفاة والظروف التي أدت إلى سقوط السيدة.

تظل هذه الواقعة محل اهتمام السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، حيث يجري التحقيق في ملابسات الحادث واستجواب الشهود وجمع الأدلة المادية. من المهم التأكد من أسباب الوفاة؛ سواء كانت نتيجة حادث غير متعمد أو وجود شبهة جنائية تحتاج إلى مزيد من التحقيق. سيبذل الجهاز القضائي قصارى جهده للوصول إلى الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه المأساة إلى العدالة