الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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المستشار وليد حمزة يكشف آخر استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.. فيديو

ترقب بإعلان الانتخابات
ترقب بإعلان الانتخابات الرئاسية خلال شهور

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، منها مراجعة النماذج المستخدمة في اللجان الفرعية والعامة، ومراجعة المقرات الخاصة باللجان الفرعية لتأكد من السلامة الإنشائية، وجاري إعداد الكميات المطلوبة من الحبر الفسفوري، وتحديث أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالعملية الانتخابية. 

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 توافر اللوجستيات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الهيئة  لوطنية للانتخابات ستعلن عن موعد البدء في الإجراءات الرسمية الخاصة بدعوة الناخبين، وإجراءات الترشح والفحص وخلافه، بعد التأكد من توافر اللوجستيات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية. 

ولفت إلى أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، قام بالتشاور مع الهيئة بشأن إصدار التراخيص الخاصة بالمؤسسات الصحفية،  وتم إصدار بيان حول هذا الأمر، وجميع الجهات قامت بالإطلاع على هذا البيان.

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