عبدالسند يمامة: خوض الوفد انتخابات الرئاسة تفعيل لدور الأحزاب

برنامجى الانتخابى يسعى إلى وضع حلول للأزمة الاقتصادية

عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم خطأ سياسى كبير

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن قرار ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية يأتى فى ظل مشاركة الحزب فى أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد خلال الأيام القادمة.

وقال عبدالسند يمامة إن الوفد حزب سياسى كبير ذو ثقل تاريخى، ومشاركته فى هذه الانتخابات تعد واجباً وطنياً، تفعيلاً لنص المادة الخامسة من الدستور، وأوضح رئيس الوفد أن عزوف الحزب عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يعد خطأ سياسياً، ما دفع الهيئة العليا للحزب إلى اتخاذ قرار المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والدفع برئيس الحرب لخوض السباق الرئاسى.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن خوض الانتخابات الرئاسية جاء من أجل المنافسة السياسية، وتفعيلاً لمواد الدستور، خاصة المادة الخامسة من الدستور التى تؤكد أهمية تفعيل دور الأحزاب السياسية. وقال الدكتور عبدالسند يمامة إن الوفد ليس جمعية خيرية حتى يعزف عن المشاركة فى هذا الاستحقاق السياسى الأهم، وأشار الدكتور عبدالسند يمامة فى تصريحه الخاص لـ«الوفد» إلى أن البرنامج الانتخابى له فى الانتخابات يسعى إلى الإصلاح السياسى والاقتصادى، ووضع حلول للأزمة الاقتصادية.

ودعا الدكتور عبدالسند يمامة جموع المصريين إلى المشاركة فى العملية الانتخابية فى ظل هذا الجو الديمقراطى الرائع، منوهاً بأنه يجب على المواطنين عدم العزوف عن الإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق السياسى المهم، وأشار رئيس الوفد إلى أن الشارع المصرى يؤيد دخول الوفد الانتخابات الرئاسية، وأوضح رئيس الوفد أن هناك رجال أعمال وفديين على استعداد كامل لدعم الحملة الانتخابية.