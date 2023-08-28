الإثنين 28 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر عام 2023

إجازة
إجازة

مواعيد الإجازات المنتظرة في شهر سبتمبر، العبارات التي يبحث عنها المواطنون خلال الساعات الأخيرة عبر محرك البحث “جوجل”، وذلك من أجل ترتيب وقت للحصول على وقت راحة للخروج في رحلة أو زيارة مع الأهل والأقارب والأصدقاء.

إجازات شهر سبتمبر الرسمية:

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مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2023

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الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

موعد اجازة شهر سبتمبر:

 

يحصل الموظفين والعاملين في الحكومة المصرية على إجازة رسمية يوم واحد فقط، والتي تأتي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، إلى جانب العطلات الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت.

 الإجازات الرسمية لشهر سبتمبر عام 2023 

  1. يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023.
  2. يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023.
  3. يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 2023.
  4. يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023.
  5. يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023.
  6. يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023.
  7. يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.
  8. يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.
  9. يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023
  10. يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023.
  11. يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

 

الإجازات والأعياد المتبقية في 2023 

 يوافق المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل.

 يوافق عيد القوات المسلحة بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم سنويا بالمولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن  توافق إجازة المولد النبوي الشريف 2023، هذا العام يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 27 سبتمبر 2023 .

وفيما يصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بترحيل إجازة المولد النبوي الشريف ليوم الخميس الموافق 13 ربيع الأول سبتمبر 2023 ، واعتباره إجازة رسمية،  بدلا من إجازة المولد النبوي الرسمي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، لسابق نهج رئيس الوزراء بإصدار قرارات بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي يتصادف وجودها خلال أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع الذي تكون فيه هذه الإجازة.

إجازة المولد النبوي لموظفي الحكومة

و يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي طبقا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية :- 

- 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

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