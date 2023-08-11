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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2023

الإجازات المتبقية
الإجازات المتبقية في 2023

الإجازات الرسمية، إجازة المولد النبوي، إجازة نصر اكتوبر، الإجازات المتبقية في 2023، جميعها كلمات يبحث بها المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" للتعرف على موعد الإجازات والمناسبات الرسمية المنتظرة خلال العام الجاري 2023، وذلك عقب انتهاء إجازة أعياد المسلمين والمسيحيين والتي يعد آخرها عيد الأضحى المبارك، ثم إجازة ثورة 30 يوليو.

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تنشر "الوفد" في هذا التقرير، الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري 2023، وموعدها.

إجازة المولد النبوي الشريف

يضم شهر سبتمبر المقبل، إجازة رسمية واحدة بالإضافة إلى العطلات الإسبوعية، وهي إجازة المولد النبوي الشريف التي توافق يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

ويعد المولد النبوي الشريف، مناسبة دينية محببة ومقربة إلى قلوب المسلمين كافة، إذ يحتفلون بمولد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويحتفل المصريين بهذه المناسبة، بشراء حلوى المولد النبوي، وعروسة وحصان المولد، وهم من التقاليد والعادات الجميلة التي بدأت في مصر منذ العصر الفاطمي.

إجازة 6 أكتوبر

ويوافق يوم 6 أكتوبر من كل عام، إجازة رسمية للمصريين كافة، احتفالًا بالنصر العظيم الذي حققته القوات المسلحة المصرية على العدو الإسرائيلي في عام 1973، وكان وقتها يوافق 10 رمضان أيضًا، لذا تعرف أيضًا بانتصارات العاشر من رمضان.

ونجح الجيش المصري في 1973، في تحرير أرض سيناء من إسرائيل، وطرد الإسرائيليين منها وردها إلى أصحابها الأصليين. 

ويوافق 6 أكتوبر 2023، يوم جمعة.

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