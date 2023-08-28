حملة نظافة وإزالة إشغالات بشارع 23 يوليو بمركز الداخلة

شهدت مدينة موط استمرار حملات النظافة التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بما يتوافق مع الخطة المتكاملة المعدة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتحسين البيئة العامة للمدينة.

تركزت أعمال الحملة في شارع 23 يوليو حيث تم إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات، وذلك بهدف رفع مستوى النظافة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. تضمنت الأعمال أيضًا توسعة الشوارع وإزالة الإشغالات، بهدف تحسين حركة المرور وتيسير حركة المشاة.

تم تنفيذ هذه الحملة باستخدام معدات الوحدة المحلية وبإشراف صابر مبارز، نائب ثاني رئيس المركز، وهيثم حسين، المشرف العام على الأحياء، وإيهاب كامل، رئيس حي جنوب موط، وأسامة ميلاد، رئيس حي غرب موط، وأيمن محمد حسين، رئيس حي الزهور والجنائن والمشرف على قسم النظافة، بالإضافة إلى مشاركة العاملين في قسم النظافة بالمركز.

تعد هذه الحملة النظافة إحدى الخطوات المهمة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في مدينة موط وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين. من المتوقع أن تستمر هذه الجهود المستمرة لتعزيز مستوى النظافة والجمال في المدينة وتحقيق راحة وسعادة للسكان.

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط

مركز الداخلة ينفذ حملة نظافة وازالة اشغالات بشارع 23 يوليو بمدينة موط