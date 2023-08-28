إزالة منزل آيل للسقوط بمدينة موط حرصا على حياة المواطنين بالوادي الجديد

في إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً داهماً، واستجابةً لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصًا على أرواحهم وممتلكاتهم، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بإزالة منزل متهالك من الطوب اللبن وآيل للسقوط في منطقة عين الحمام بمدينة موط.

يعد هذا المنزل خطرًا داهمًا على أمن وسلامة المواطنين الذين يقطنون في هذه المنطقة. وتم تنفيذ عملية الإزالة تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز، وبمشاركة هيثم حسين المشرف العام على الأحياء، والسائق حمادة نعامة.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود السلطات المحلية للحفاظ على سلامة المواطنين وضمان بيئة حياة آمنة لهم. وتم تنفيذ الإزالة بنجاح ودون وقوع أية حوادث أو إصابات.

وقد أبدى المواطنون في المنطقة إرتياحهم لهذه الخطوة الحكومية، حيث يعتبرون أن إزالة المنازل المتهالكة تحمي حياتهم وممتلكاتهم من الخطر. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها السلطات المحلية في هذا الصدد.

جدير بالذكر أنه سيتم استكمال حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط في مختلف المناطق التي تشهد وجود منازل قديمة وقد تشكل خطراً على المواطنين. وتأتي هذه الخطوة لحماية حقوق المواطنين وضمان سلامتهم في بيئة سكنية أكثر أمانًا

تشير هذه الحملة إلى حرص السلطات على حفظ سلامة المجتمع وضمان سكنٍ آمن. وتأمل السلطات أن يستجيب المواطنون بالإبلاغ عن أي منازل آيلة للسقوط في مناطقهم، لتتمكن الحملة من المباشرة في إزالتها وتقديم الحماية اللازمة للسكان.

إزالة منزل آيل للسقوط بعين الحمام بمدينة موط حرصا على حياة المواطنين

إزالة منزل آيل للسقوط بعين الحمام بمدينة موط حرصا على حياة المواطنين