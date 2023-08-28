وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، السيد/ فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة وعضو الاتحاد الدولى للعبة، خلال زيارته لمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الرياضي مع الاتحاد الأفريقي للمصارعة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء عصام نوار.

تناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بما في ذلك تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية في المصارعة خلال الفترة المقبلة، وتطوير رياضة المصارعة في القارة الأفريقية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال المصارعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع على أهمية التعاون المشترك لتعزيز الرياضة في مصر والقارة الأفريقية بأكملها، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للاتحاد الأفريقي للمصارعة من خلال تنظيم البطولات والدورات التدريبية، وتوفير البنية التحتية الرياضية المناسبة، وتعزيز صورتها كوجهة رياضية محورية في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب السيد/ فؤاد المسكوت رئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في تطوير الرياضة ودعم الاتحاد الأفريقي للمصارعة، مشيداً بحرص الوزير وحكومة مصر بتعزيز الرياضة ودورها في تعزيز الصحة وبناء الشباب.