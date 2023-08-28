حار رطب نهارًا .. الأرصاد تكشف طقس غد الثلاثاء

يشهد غدا الثلاثاء، طقس مرتفع فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء:

-القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة.

-الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

-مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

-سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

-قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

-أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة .