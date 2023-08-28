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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اَرسنال ومانشستر يونايتد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

اَرسنال ومانشستر
اَرسنال ومانشستر يونايتد

يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع اَرسنال بنظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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بينما تعادل الجانرز مع فولهام بنتيجة 2/2، على الرغم من تقدم اَرسنال حتى اللحظات الأخيرة من المباراة إلا أنه تعادل بعد أخطاء دفاعية.

وكان مانشستر يونايتد قد نجح في قلب الطاولة على نوتنجهام فورت، بعدما كان خاسرًا بنتيجة 2/0، خلال الجولة الماضية، ليفوز 3/2 في نهاية المباراة.

موعد المباراة       

تنطلق مباراة اَرسنال أمام مان يونايتد في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي يستضيفها ملعب "الإمارات".

القناة الناقلة

تُنقل مواجهة الجانرز أمام الشياطين الحمر عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال المواسم الماضية.

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