كورة لايف: مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش الاتحاد الان يلا شوت

كورة لايف: مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر اليوم yalla shoot .. ماتش الاتحاد الان يلا شوت يصطدم الاتحاد، بنظيره الوحدة مساء اليوم الإثنين 28 أغسطس، على أرضية استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في إطار فعاليات الأسبوع الرابع من مسابقة دوري روشن السعودي.

في مباراة ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من دوري روشن السعودي، وستقام المباراة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية. يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ويرغب في تحقيق الفوز للمضي قدمًا في المسابقة. بينما يأمل الوحدة في تقديم أداء مميز وتحقيق الفوز لتعزيز رصيدها من النقاط والتقدم في الترتيب.

ويدخل العميد بقيادة المدير الفني نونو سانتو اللقاء بمعنويات مرتفعة وثقة عالية، حيث يرغب الفريق في تحقيق الفوز اليوم لمواصلة قطار الاتحاد بالسير نحو الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر اليوم yalla shoot

وفي المقابل، نجح الوحدة في تحقيق الانتصار على الطائي بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس على جدول الترتيب.

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واستعد الوحدة للمباراة بشكل قوي وتركيز عالي، حيث يأمل اليوم تقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف النقاط الكاملة لمواصلة الطريق الصحيح نحو تعزيز رصيده من النقاط للتقدم للأمام.

متى موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة هو الإثنين 28 أغسطس 2023 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ومن المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، وبصورة مجانية للمتواجدين داخل السعودية ولكن بجودة عادية عبر قناة SSC EXTRA 1 SD.

ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC EXTRA 1 HD.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي 2024

البث المباشر لمباراة الاتحاد والوحدة سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق “شاهد” ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية، أما من خارجها، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة “شاهد VIP”.