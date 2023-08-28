داليدا خليل: علاقتي بـ عمرو دياب خاصة جدا والستات كلها بتحبه

قالت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، أن علاقتها بالمطرب عمرو دياب خاصة للغاية، موضحة أنها قابلته في الساحل الشمالي لأول مرة ورحب بها بشكل كبير للغاية وهو شخص لطيف للغاية.

وتابعت داليدا خليل في أول مداخلة هاتفية لها عبر برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية صدى البلد 2، "عمرو دياب شخص لطيف وجامد جدا وقابلته في الساحل الشمالي والستات كلها بتحبه وأنا من أشد المعجبين به".

داليدا خليل تكشف علاقتها بـ عمرو دياب

وأشارت داليدا خليل، إلى أنها تقوم بتصوير فيلم دراكو راع، في مصر خلال الفترة الحالية، والدور مختلف وجديد وبه تحيد كبير وهو فنتازي ولايت كوميدي وبه قصب حب خلال الأحداث ويعرض في شهر 11 بالسينمات في مدينة الجونة.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.