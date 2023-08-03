داليدا خليل.. معلومات عن صاحبة أشهر قُبلة على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها رفقة الهضبة عمرو دياب خلال استمتاعهما بالإجازة الصيفية في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، ما جعلها حديث الجميع على السوشيال ميديا.

أحدثت داليدا خليل ضخة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قبلة عمرو دياب لها، إذ ظهرت خلال مجموعة صور نشرتها على حسابها بموقع “إنستجرام”، بصحبة الهضبة والذي قام بتقبيلها على خدها، وذلك أثناء استمتاعهما بالأجواء الصيفية في أحد الأماكن السياحية.

داليدا خليل وعمرو دياب

داليدا خليل وعمرو دياب.. قبلة غامضة تثير الجدل:

وسرعان ما انهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها، وجاءت من بينها: “فترة ويتركك يا حلوة مادام عنده فلوس أنتو متوفرات له، وجاء تعليق آخر من متابعة، والتي كتبت: “هناك لمسة يد واضحة “، وعلقت أخرى: ”لا إلا عمرو دياب هاي خيانة”.

وتستعرض لكم بوابة "الوفد" معلومات عن داليدا خليل صاحبة أشهر قبلة على السوشيال ميديا:

داليدا خليل، ممثلة ومغنية لبنانية صاعدة، هى ابنة أخ اللبنانية لورا خليل، استطاعت في فترة وجيزة أن تكسب قلوب المشاهدين وأن تشكل لنفسها خطًا لا يشبه سواها، شاركت بدور (ميرا) في مسلسل (أجيال) عام 2010 بالاشتراك مع يوسف وورد الخال.

داليدا خليل

داليدا خليل، من مواليد 16 فبراير 1988، وهى ممثلة ومغنية وراقصة لبنانية متعددة المواهب، جاءت بدايتها الفنية عام 2007، وحققت أعمالها شهرة كبيرة وواسعة في الوطن العربي؛ ومن أهم أعمالها مسلسل «حلوة وكذابة» سنة 2013، ومسلسل “دوائر حب” 2015.

داليدا خليل

تميزت داليدا خليل بإدخالها نوعًا جديدًا في التمثيل وأثرت الساحة الفنية اللبنانية والعربية بأعمالها الناجحة.

ومثلت داليدا خليل في أكثر من 19 مسلسلًا لبنانيًا وعربيًا، جدير بالذكر أنها ظهرت للمرة الأولى في مسلسل «فيفتي فيفتي» العام 2007.

داليدا خليل

حصلت "داليدا" خلال مسيرتها الفنية الناجحة على جوائز كثيرة في مشوارها الفني، منها (جائزة الـ Murex d'Or) كأفضل ممثلة صاعدة سنة 2012.

جدير بالذكر أنها شاركت في الكثير من الأعمال منذ ظهور أول عمل لها «مسلسل فيفتي فيفتي» سنة 2007 وحتى آخر أعمالها «مسلسل العراب» سنة 2015 ومسلسل أمير الليل مع البوب ستار رامي عياش سنة.

استطاعت داليدا في فترة وجيزة أن تكسب قلوب المشاهدين وأن تشكل لنفسها خطًا لا يشبه سواها.