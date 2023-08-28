هل لقاء "المنقوش" بـ "كوهين" كان بموافقة من الدبيبة؟

فجر لقاء وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي مع نجلاء المنقوش وزير الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أزمة داخلية في ليبيا، وتم هذا اللقاء بوساطة من إيطاليا.

وكشف اثنان من كبار المسؤولين في الحكومة أن "دبيبة" كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين، وأنه أعطى الضوء الأخضر للاجتماع وتم ترتيب اللقاء بالتنسيق مع المنقوش، وذلك في تصريحات لـ"العربية".

وأوضح المسؤول الثاني أن الاجتماع استمر نحو ساعتين وأطلعت نجلاء رئيس الوزراء على الأمر مباشرة بعد عودتها إلى طرابلس، وجاء هذا الاجتماع تتويجا لجهود توسطت فيها الولايات المتحدة لدفع ليبيا إلى الانضمام إلى سلسلة من الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، موضحًا أن تطبيع العلاقات بين طرابلس وتل أبيب جرت مناقشته لأول مرة في اجتماع بين الدبيبة ومدير وكالة الاستخبارات المركزية.

تفاصيل لقاء الوزيران

تحدث إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين، فضلا عن أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين، بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد، موضحا أن اللقاء التاريخي مع المنقوش خطوة أولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا وأن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنحان العلاقات أهمية وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل.

كما ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين، وإمكانية التعاون بين الجانبين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه، وجاء اللقاء بمبادرة إسرائيلية لإقامة اتصالات مع ليبيا.