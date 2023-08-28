ضبط عصابة سرقة تجار المواد الغذائية بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ( 210 كراتين زيت طعام - هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة) ، وكذا واقعة سرقة (8 أطنان أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه) ، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعتين وأنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب إنتحال الصفة، حيث يقوم إثنين منهم بإستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم ، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالإستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كما أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار اليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.