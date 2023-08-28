تناول الحمضيات يساعد على حماية الجسم من أضرار النيكوتين

النيكوتين مادة كيميائية خطيرة ومسببة للإدمان للغايةن ويمكن أن يسبب زيادة في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتدفق الدم إلى القلب وتضيق الشرايين (الأوعية التي تحمل الدم)، وقد يساهم النيكوتين أيضًا في تصلب جدران الشرايين، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بنوبة قلبية.

وهناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها للحفاظ على صحة الجسم، ولتنظيف الجسم من أضرار النيكوتين وآثاره السلبية، وأطعمة تحمي الجسم من أضرار النيكوتين، حسب قول خبيرة التغذية العلاجية، الدكتورة ماريا كابرالوفا.

وتقول خبيرة التغذية إن المدخنين لابد من الحصول على أطعمة صحية تحميهم من أضرار النيكوتين التي تلحق بهم، معلنة أنه يجب تناول فاكهة الرمان والبرتقال ومن الحمضيات الليمون، كما يجب الحرص على تناول البروكلي لفوائده المذهلة للجسم.

وتنصح بضرورة الالتزام الأطعمة التي تم ذكرها فهي تساهم في تنظيف الجسم من السموم، كما أن الرمان تحديدا وسيلة فعاله للتخلص من أثار التدخين والكحول السامة، وتحسين الدورة الدموية في الجسم.

وتوضح أخصائية التغذية، أنه يجب على المدخنين أن يحصلون على نظام غذائي صحي حيث إن الحمضيات مفعولها سحري في تنظيف سموم النيكوتين حيث يجب تناول الليمون، وإضافته للنظام الغذائي اليومي، بجانب إدراج الزنجبيل في الطعام.

وتؤكد أن البرتقال يساعد مع الليمون في تسريع عملية التمثيل الغذائي، معلنة أن الزنجبيل لده دور فعال في تعزيز منظومة المناعة، كما أن الزنجبيل يساعد في مكافحة مختلف أنواع السموم، كما أنه يجعل الشخص المدخن لا يقبل على التدخين.