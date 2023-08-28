صاحب تجربة زراعة البن بالإسماعيلية يكشف تفاصيل نجاح الفكرة (فيديو)

أكد المهندس أحمد الحجاوي، صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، أن فكرة تجربته تقوم على أساس زراعة البذور التي تم استقدامها من اليمن وإثيوبيا.

زراعة البن غير مكلفة على الإطلاق مقارنة بالأشجار المثمرة:

وقال صاحب تجربة زراعة البن في الإسماعيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن زراعة البن في الإسماعيلية فشلت في البداية حتى تعلمنا أن زراعته تحتاج للظل أوض حامضية إلى حد ما وبعدها نجحت التجربة وهذه السنة هي الثالثة في الإنتاج للصنف، مشيرًا إلى أن زراعة البن غير مكلفة على الإطلاق مقارنة بالأشجار المثمرة مثل المانجو وغيرها.

وتابع المهندس أحمد الحجاوي: محتاجين زراعة مساحات كبيرة لإنتاج كميات أكبر؛ لتغطية السوق المحلية؛ لأننا وصلنا للإنتاج العالمي بواقع 10 كجم للشجرة الواحدة.



